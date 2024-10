Evento do grupo Lide reúne lideranças políticas e empresariais em Londres

Protagonismo do UOL em debates nacionais e lançamento de novo canal. O CEO do UOL, Paulo Sâmia, destacou o papel fundamental da mídia na promoção de diálogos entre sociedade, governo e empresariado. Ele anunciou ainda o lançamento do novo canal de TV do UOL, a cabo, que visa ampliar o alcance das discussões para novos públicos.

A mídia, como um todo, tem um papel fundamental de promover eventos como esses e o UOL se coloca numa posição muito importante, porque há 28 anos estamos falando com o público e agora um público cada vez mais jovem, que cada vez mais tem que estar integrado nesse tipo de discussão.

Paulo Sâmia, CEO do UOL

Estreitamento comercial Brasil-Reino Unido. O embaixador do Brasil junto ao Reino Unido, Antonio Patriota, lembrou o bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Reino Unido, que será celebrado em 2025. Patriota frisou, ainda, a importância do respeito demonstrado pelo Reino Unido ao Brasil como um país de democracia, sustentabilidade e paz.

João Doria propõe fortalecimento dos laços econômicos bilaterais. João Doria, ex-governador de São Paulo e co-chairman do Lide, também reforçou a relevância de uma parceria mais sólida entre Brasil e Reino Unido, vislumbrando um futuro acordo comercial.

Papel do Lide na internacionalização do Brasil. Para o ex-presidente Michel Temer, a parceria entre o Lide e o Itamaraty é essencial para fortalecer a imagem do Brasil no exterior, favorecendo sua projeção global.

Rodrigo Pacheco reforça destaque do Brasil em fóruns internacionais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destacou a visibilidade do Brasil no cenário mundial ao presidir o G-20. "O Brasil vive um momento muito singular ao presidir o G-20 nos próximos dias, recebendo autoridades do mundo todo", disse. Ele ressaltou ainda a importância da Conferência do Clima da Amazônia, prevista para Belém em 2025, um evento que ele considera de "grande responsabilidade para o Brasil".