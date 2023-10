Ibovespa: Balanços, fala de Powell e agenda em Brasília afetam mercado

Nos EUA, investidores esperam os resultados de grandes empresas, como Boeing, Meta e IBM. Os futuros das Bolsas americanas estão operando sem tendência definida. A agenda do dia também traz dados sobre vendas de moradias novas nos país e um discurso do presidente do Fed (Federal Reserve), Jerome Powell, antes da decisão de juros no próximo dia 1º de novembro. Quanto aos resultados, Alphabet e Microsoft divulgaram seus dados ontem após o fechamento dos mercados. Hoje, nos negócios do pré-mercado, a ação da Alphabet cai forte, após a controladora do Google agradar em lucro, mas decepcionar em receita de computação em nuvem. Já a Microsoft apresenta elevação, após anunciar o crescimento em seu lucro líquido de 27% e superar as perspectivas de crescimento da receita, que aumentou 13%.

Na Europa, as bolsas operam em baixa, e investidores avaliam uma série de balanços mistos da região e também dos EUA. Por outro lado, os gigantes bancários Santander, da Espanha, e Deutsche Bank, da Alemanha, agradaram com seus resultados trimestrais. Foi divulgado hoje o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha, que surpreendeu ao avançar para 86,9 pontos em outubro, dando leve força temporária ao euro. Na zona do euro, o PMI composto da S&P Global caiu para 46,5 em outubro, ante consenso do mercado de 47,6. No Reino Unido, o PMI composto da S&P Global subiu para 48,6, contra projeção do consenso de 48,9.

Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em alta, após a China ampliar esforços de estímulos para impulsionar sua economia. A meta de crescimento do PIB chinês estipulada para 2023 é de cerca de 5%. Nos mercados, o índice Xangai Composto subiu 0,40%, e o Shenzhen Composto avançou 0,90%. O japonês Nikkei avançou 0,67% em Tóquio, o Hang Seng registrou ganho de 0,55% em Hong Kong, e o Taiex subiu 0,30% em Taiwan. Exceção na Ásia, o sul-coreano Kospi caiu 0,85% em Seul, pressionado por ações de fabricantes de baterias para veículos elétricos que apresentaram balanços trimestrais decepcionantes. Ontem, o principal órgão legislativo da China aprovou um plano de emitir 1 trilhão de yuans (cerca de US$ 137 bilhões) em bônus soberanos extras, em nova tentativa de acelerar a recuperação da segunda maior economia do mundo. Do valor total, metade será reservado para uso antes do fim deste ano e a outra metade, em 2024.

No corporativo, o Carrefour aponta queda de 4% nas vendas brutas, em relação há um ano. A perda foi explicada principalmente pelo desempenho do Atacadão, especialmente das unidades convertidas.

Já a Raízen informou, em sua prévia operacional do segundo trimestre do ano-safra 2023/24, que o volume de vendas de açúcar foi de 3,266 milhões toneladas. O crescimento é de 70,1% em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano-safra (1,920 milhão de toneladas). Já o volume de vendas de etanol foi de 1,403 bilhão de litros, uma alta de 30,6% na mesma base de comparação anterior, quando havia registrado 1,074 bilhão de litros. A companhia enfatiza que a comercialização do açúcar foi "coerente com cenário de preços e incremento da produção". A companhia também comenta que a venda de etanol teve um desempenho alinhado com estratégia de posicionamento de estoques, dado o cenário de mercado. Na operação agroindutrial, a moagem de cana atingiu 37,5 milhões de toneladas no segundo trimestre da safra, frente aos 16,8 milhões de toneladas alcançados no trimestre anterior. A maior disponibilidade de cana, o clima favorável, um ritmo acelerado de produção e mais dias de moagem foram os fatores que impulsionaram este resultado, segundo a empresa.

A Weg informou a aquisição no exterior da participação minoritária equivalente a 45% do capital social da Bewind GmbH. Segundo a empresa, a Bewind tem sede na Alemanha e atua no desenvolvimento de novas tecnologias e projetos de equipamentos de geração de energia, além de prestação de serviços, consultoria e desenvolvimento de tecnologias para aerogeradores. Essa aquisição faz parte da estratégia da companhia de crescimento nas soluções de geração de energia dentro dos negócios de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD). A companhia também apresentou seu resultado do terceiro trimestre de 2023, mostrando crescimento de 13,3% em seu lucro líquido.