Dívida pública e fuga de dólares: o que mexe com o mercado hoje

BC realiza leilão de dólares em meio à pressão cambial

STF suspende emendas e aumenta tensão política

Relatório da Dívida Pública: atenção ao custo e emissões

Fluxo cambial: atualização traz foco para saída de dólares

Minério de ferro sobe 1% com expectativa de estímulos na China

BC realiza leilão de dólares em meio à pressão cambial

O Banco Central realizará hoje, às 9h15, um leilão à vista de até US$ 3 bilhões, dando sequência às intervenções no câmbio para conter a saída histórica de capitais.

A pressão sobre o dólar se intensifica devido à sazonalidade de remessas de fim de ano e às incertezas fiscais no Brasil.

Na segunda-feira (23), a moeda americana fechou em alta de 1,87%, cotada a R$ 6,1855, refletindo o nervosismo do mercado frente ao fluxo cambial negativo.

STF suspende emendas e aumenta tensão política

A decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares elevou as tensões entre os Poderes. A medida impacta a articulação política do governo Lula, que recentemente liberou recursos no contexto do pacote fiscal.

Além disso, o impasse pode atrasar a aprovação do Orçamento de 2025, previsto para fevereiro ou março, alimentando a volatilidade nos mercados.

Relatório da Dívida Pública: atenção ao custo e emissões

O Tesouro Nacional apresenta hoje o Relatório Mensal da Dívida Pública.

Em outubro, o estoque da dívida federal alcançou R$ 7,073 trilhões, registrando alta de 1,8% em relação ao mês anterior.

Com os juros elevados, o custo do financiamento da dívida pública se torna mais oneroso, exigindo maior atenção às emissões e ao perfil da dívida para os próximos meses.