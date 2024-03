Boletim Focus, Magazine Luiza e dólar são destaques do dia

Os destaques desta terça (19) são:

Boletim Focus (Banco Central)

Magazine Luiza tem lucro

Dólar chega a R$ 5

Normalmente publicado às segundas-feiras, o Boletim Focus sairá apenas hoje por conta de uma operação padrão dos servidores do Banco Central. Uma das informações mais importantes é a expectativa do mercado em relação à inflação, dado que também orienta a política do Comitê de Política Monetária (Copom). Nessa semana, a expectativa é alta justamente por conta da divulgação da nova taxa Selic, que deve sofrer mais um corte de 0,50 ponto percentual e chegar a 10,75% ao ano.

Magazine Luiza (MGLU3) reverte prejuízo e tem lucro R$ 101,5 mi

A empresa do setor de varejo divulgou ontem seus resultados e deu boas notícias aos investidores.