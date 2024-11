Correios: Vai prestar concurso? Veja dicas de como se preparar para a prova

A terceira disciplina na ordem de prioridade é código de ética. "Ela terá apenas cinco questões e pode surgir como uma 'carta na manga' para o candidato sair na frente da concorrência. Já informática e conhecimentos gerais, que terão 10 questões cada, têm um conteúdo bem maior que o de código de ética, mas uma pontuação menor, de cinco pontos cada", declara Fernandes.

"O candidato deve saber que todas as disciplinas são importantes, até porque ele deve cumprir os mínimos de pontos em todas as disciplinas e, portanto, não pode negligenciar nenhuma. Vale salientar que também é muito importante dedicar mais tempo às disciplinas de maior dificuldade do candidato, com maior quantidade de questões e maior pontuação", diz Viviane Rocha, professora de técnicas de estudo na Central de Concursos. Para ela, os conteúdos de menor dificuldade podem ser estudados através de questões e revisão dos erros.

Monte um cronograma de estudos. Para isso, o candidato deve eleger os horários e turnos de estudos para que inicie sua programação de estudos. "Mas leve em consideração as responsabilidades pessoais e profissionais, para que os agendamentos dos momentos de estudos não sejam prejudicados", afirma Viviane.

Não importa a quantidade de horas. O importante é ter rotina e concentração nos momentos de estudos.

Viviane Rocha, professora de técnicas de estudo na Central de Concursos

Não faça sessões longas de estudos. Isso atrapalha a assimilação do conhecimento, segundo Fernandez. Ele diz que é recomendável fazer pequenas pausas a cada 30 ou 40 minutos estudados é o melhor caminho.