Tabela Price e SAC: qual é melhor para pagar menos financiamento no imóvel?

Na hora de financiar sua casa própria, você de tem de escolher um sistema de pagamento: tabela Price ou SAC. Mas o que eles são? Qual a diferença? Qual a vantagem e a desvantagem de cada um? Qual é o mais barato?

Antes de financiar, entenda o que é cada sistema a seguir.

O que é a tabela Price e o SAC?

Tabela Price (Sistema Francês de Amortização) e SAC (Sistema de Amortização Constante) são formas de amortização de financiamento a longo prazo, pagas ao banco ou à construtora na hora de financiar a compra de um imóvel. São dois cálculos diferentes que determinam de que forma o comprador do imóvel irá amortizar o financiamento contratado. Em ambos os sistemas, será definido o valor da parcela mensal a ser paga, e tanto o SAC quanto a tabela Price vão reduzindo o saldo devedor parcela a parcela. Com o saldo devedor menor, os juros também serão.

Qual a diferença entre tabela Price e SAC?

A diferença entre tabela Price e SAC está na forma e rapidez de amortização (diminuição gradativa da dívida), o que afeta todos os pontos do contrato, como o valor das parcelas e a quantia total de juros.

No SAC, as prestações são mais altas no início e menores no final porque há amortização mensal do valor financiado. O valor da parcela vai caindo, da primeira até a última, porque há uma diminuição progressiva dos juros.

Na tabela Price, as parcelas começam mais baixas, mas são fixas durante todo o período de financiamento.

Quais são as vantagens da tabela Price e do SAC?

A escolha do sistema utilizado no contrato é sempre do comprador. Deve-se optar pela forma de pagamento que mais se adequa à sua realidade financeira, escolhendo o fator de correção (TR ou IPCA) que julgue mais econômico no momento da assinatura do contrato do financiamento.

Se por um lado a vantagem da tabela Price é que a parcela inicial normalmente é mais baixa, pelo SAC, apesar de as parcelas serem maiores no começo, há uma amortização maior da dívida, o que pode gerar uma economia significativa no final do contrato. Em boa parte dos casos, o sistema SAC é mais vantajoso, representando, segundo especialistas, uma economia de cerca de 10%, em média.

Independentemente do sistema escolhido, a melhor opção em caso de financiamento é optar pelo prazo mais curto possível, para pagar menos juros.

Como simular um financiamento?

É possível fazer simulações de financiamentos com a tabela Price e o SAC em sites de bancos, como Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander.

Fontes: José Masini, planejador financeiro pela Planejar; Bruno Zilberman Vainer, advogado especializado em relações de consumo e sócio do escritório Vainer & Villela Advogados.

*Com informações de reportagem publicada em 01/10/2020.