Imposto de Renda: Pensão alimentícia é isenta, mas precisa ser declarada

O rendimento recebido a título de pensão alimentícia não está sujeito ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), nem à tributação na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 2024. A isenção vale desde o ano de 2023, e a decisão do STF sobre o tema foi publicada em agosto de 2022. Vale lembrar que essa pensão deve ter sido determinada em sentença judicial ou acordo de pagamento homologado judicialmente por escritura pública para ter a isenção no IR.

Como solicitar o reembolso do imposto já pago sobre a pensão recebida

Quem já pagou IR pode pedir reembolso. "Quem nos últimos cinco anos (de 2019 a 2023) apresentou declaração incluindo o valor da pensão alimentícia como rendimento tributável poderá retificar a declaração para reaver os valores pagos naquele ano", afirma Danielle Bibbo, sócia-diretora da área de Impostos da KPMG no Brasil.

Veja como fazer isso: