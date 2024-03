IR 2024: Gasto muito com remédios e médicos; tenho desconto no imposto?

Optar pelo modelo completo da declaração é necessário para aproveitar essas despesas. Se houver dúvida sobre qual modelo tributário é mais vantajoso para o seu caso, é recomendável informar todas as despesas médicas permitidas e verificar, ao final do preenchimento, o resultado para cada modelo.

É possível incluir os gastos com saúde próprios, de seus dependentes ou alimentandos, desde que atendam aos critérios estabelecidos pela legislação vigente.

O que é passível de declaração

As despesas discriminadas abaixo são passíveis de dedução na declaração do Imposto de Renda, desde que devidamente respaldadas por recibos ou notas fiscais contendo o nome ou CPF do titular, bem como dos dependentes ou alimentandos.

É imprescindível que tais documentos tragam o nome do estabelecimento médico ou do profissional, acompanhado do respectivo CNPJ ou CPF, descrição detalhada do procedimento médico ou tratamento, além da assinatura e carimbo com o número do conselho profissional.