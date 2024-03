IR 2024: Aposentado com doença grave tem insenção; veja como pedir

É importante ressaltar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) geralmente não aceita laudos emitidos por médicos de convênios ou particulares, sendo exigida a apresentação de laudos médicos emitidos por profissionais vinculados ao SUS. Nesse contexto, a recomendação é solicitar o laudo ao especialista responsável pelo acompanhamento do paciente e, posteriormente, agendar uma consulta com um médico do SUS para a elaboração de um novo laudo, baseado nas informações fornecidas, porém carimbado por um serviço público de saúde.

Para facilitar o processo, um modelo para preenchimento do laudo pericial está disponível para download no site da Receita Federal.

Passo a passo para fazer o requerimento no INSS

Após a obtenção do laudo médico, a próxima etapa é submeter o requerimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para facilitar e agilizar esse procedimento, o método mais eficiente é através do portal Meu INSS ou do aplicativo Meu INSS, disponível para dispositivos móveis com sistema Android ou iOS. Abaixo, segue um passo a passo detalhado para realizar o requerimento pelo site:

Acesse o site Meu INSS e selecione "Entrar com gov.br". É importante possuir uma senha de acesso ao sistema unificado de sites do governo federal (gov.br). Se ainda não a possui, siga as instruções para criá-la no próprio site. Informe seu CPF e prossiga clicando em "continuar". Em seguida, insira sua senha e clique em "entrar". Localize o campo de busca no topo da página e digite "isenção". Selecione "Solicitação de isenção de IR". Na tela seguinte, o INSS solicitará a confirmação ou atualização de seus dados de contato, como endereço, telefone e e-mail. Clique em "Atualizar". Se os dados estiverem corretos, avance clicando em "Avançar" no canto direito da página. Se necessário, faça as correções adequadas clicando em "Atualizar" do lado esquerdo da tela. A tela seguinte fornecerá informações sobre o requerimento e instruções para digitalizar os documentos. Prossiga clicando em "Avançar". Na próxima tela, verifique suas informações de contato. Responda "Sim" à pergunta "Você aceita acompanhar o andamento do processo pelo Meu INSS, Central 135 ou e-mail?". No campo "Dados Adicionais", insira o Número do Benefício em "NB". Em seguida, indique se você é o aposentado titular/requerente que será beneficiado pela isenção ou se está realizando o requerimento em nome de outra pessoa, como procurador ou representante legal. Se for o caso, informe seu CPF. Na mesma tela, na parte inferior, encontra-se a seção "Anexos". Neste ponto, você deverá anexar cópias digitais de todos os documentos necessários para comprovar seu direito à isenção. Clique em "Novo" para adicionar cada documento. A advogada Tirza Bueno sugere incluir, no mínimo, cópias dos seguintes documentos: Documentos pessoais (RG e CPF), laudo médico detalhado com nome da doença grave e data do diagnóstico inicial, resultados de exames relacionados à doença, receituário de medicamentos relacionados à doença, documento de alta hospitalar (no caso de internações e cirurgias relacionadas) e Comunicado de Acidente do Trabalho (CAT) (se a doença for decorrente de atividade profissional). Clique em "Avançar", revise as informações do requerimento na próxima tela e em seguida clique em "Concluir".

A partir deste ponto, é necessário agendar a perícia médica do INSS e aguardar a avaliação do requerimento pelo órgão. Em condições normais, o prazo de análise do requerimento é de 45 dias.