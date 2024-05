Sou médico. Posso deduzir gastos com cursos de atualização?

Podem ser escrituradas no livro-caixa as despesas efetuadas para participar de encontros científicos, como congressos e seminários, por exemplo. Também integram a conta os valores relativos à taxa de inscrição, aquisição de impressos e livros, materiais de estudo e trabalho, hospedagem e transporte. O contribuinte deve guardar o certificado de comparecimento fornecido pelos organizadores dos encontros.

Entenda como funcionam o carnê-leão e o livro-caixa

Todo trabalhador que recebe rendimento tributável sem vínculo empregatício deve recolher o IR. O imposto deve ser recolhido através do programa carnê-leão, já que o imposto não é recolhido diretamente pela fonte pagadora.

Na hora de calcular o tributo, a legislação permite abater todas as despesas escrituradas no livro-caixa dentro do próprio programa do carnê-leão. É lá que o autônomo registra toda a movimentação financeira do seu trabalho, que inclui os pagamentos e recebimentos obtidos ao longo do ano.

São escrituradas, por exemplo, despesas com aluguel, condomínio e IPTU do escritório, água, luz, telefone, internet etc. Neste caso, o médico informa também os gastos que teve com cursos de atualização, necessários ao desenvolvimento de sua profissão.

Na hora de declarar o Imposto de Renda, é possível importar todas as informações do programa carnê-leão, facilitando assim o preenchimento.