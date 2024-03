Imposto de Renda 2024: Veja quem pode ser dependente na declaração

Por outro lado, ao incluir dependentes na sua declaração, você também deve considerar as eventuais rendas recebidas por eles. Aqui, entram rendas como pensão alimentícia, aposentadoria, renda de aluguel etc. Essas receitas irão se somar à sua renda, elevando a base de cálculo do imposto.

Se seus dependentes possuem renda, faça simulações, com e sem eles, para ver se vale a pena colocá-los na sua declaração. Muitas vezes, os rendimentos recebidos pelo dependente anulam a vantagem da dedução de suas despesas. Nesse caso, é melhor o dependente fazer a declaração em separado. Mesmo os menores de 18 anos, como filhos que recebem pensão alimentícia, podem entregar declaração de Imposto de Renda em separado, se for mais vantajoso fazer desta forma. Não há obrigatoriedade de os filhos serem incluídos como dependentes na declaração do pai ou da mãe.

Quem pode ser seu dependente e quais são as exigências legais

Cônjuge

Companheiro (a) com quem o contribuinte tenha filho em comum

Companheiro (a) com quem o contribuinte viva há mais de cinco anos

Filho (a) ou enteado (a), até 21 anos de idade

Filho (a) ou enteado (a) universitário ou cursando escola técnica de segundo grau, até 24 anos

Filho (a) ou enteado (a), em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho

Irmão (ã), neto (a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; Irmão (ã), neto (a) ou bisneto (a), arrimo dos pais, com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos

Menor de até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a guarda judicial

Pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador

Pais, avós e bisavós que, em 2023, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, até o limite de R$ 30.639,90;

Sogros e sogras, desde que o casal faça a declaração em conjunto e que o cônjuge declare alguma renda tributável no IR 2022. Como os pais são legalmente aceitos como dependentes dos filhos, os pais do outro cônjuge (sogros) também podem entrar na declaração. Porém, para incluir os sogros, eles não podem ter recebido rendimentos acima de R$ 30.639,90

Como incluir um dependente na declaração

Para informar os dados de um dependente no programa do IR 2024, basta abrir a ficha "Dependentes", localizada na coluna do lado esquerdo da tela do programa.