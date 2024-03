Quem entregar logo declaração de IR recebe a restituição antes?

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 começou nesta sexta-feira, 15 de março. Entregar a declaração mais cedo é um dos critérios para receber sua restituição mais cedo - mas não é o único. Veja abaixo qual é a fila para a restituição do IR.

Qual o cronograma de entrega?

O contribuinte terá dois meses e meio para realizar a entrega da declaração, referente ao ano-base de 2023. O prazo de entrega é do dia 15 de março a 31 de maio.

O programa do IR para computador foi liberado para download no dia 12 de março. A declaração pré-preenchida já estava disponível para quem usa o programa no computador. Já pelo site e pelo app da Receita, ficará disponível a partir da manhã do dia 15.