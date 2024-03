Como incluir ou mudar banco para receber restituição do IR

Troca pode ser feita até depois de entregar a Declaração

O contribuinte que já tiver entregado a Declaração do IR ainda pode fazer a mudança da conta. Isso pode ser feito enquanto a declaração estiver com status "em fila de espera", "em processamento" ou "em análise".

Se esse for o caso, o contribuinte deve:

Acesse o portal e-CAC, através do gov.br

Vá em Meu Imposto de Renda e acesse o serviço "Consultar e Alterar Conta para Crédito de Restituição".

Como acessar o e-CAC:

Desde fevereiro deste ano, para acessar o serviço de atendimento virtual é preciso ter conta prata ou ouro no gov.br. Na tela de início do e-CAC clique no botão "Entrar com gov,br" e escolha uma forma de acesso: