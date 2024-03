IR 2024: multa por atraso é maior do que você pensa por causa do cálculo

O próprio programa do IR calcula o valor do Darf (documento para pagamento do imposto no banco) automaticamente, com base no dia de entrega da declaração.

Para gerar o Darf, selecione a aba "Imprimir" no menu do lado esquerdo da tela do programa e clique em "Darf de multa por entrega em atraso".

Atraso no pagamento do imposto gera outra multa

O contribuinte que tem "imposto a pagar" precisa quitar o tributo no mesmo prazo de entrega da declaração, ou seja, até 31 de maio.

Se você não entregar a declaração e não fizer o pagamento, ficará sujeito a duas multas, uma pelo atraso na entrega e outro pelo atraso no imposto.

A multa pelo atraso no imposto é de 0,33% ao dia sobre o valor do imposto a pagar, até o limite de 20%, acrescido de juros de 1% mais a taxa Selic proporcional aos meses de atraso.