Como declarar despesa de instrução do filho com deficiência?

Para dependentes com deficiência física ou mental, a forma de declarar as despesas com instrução é diferenciada. Todos os gastos devem ser declarados como despesas médicas, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico atestando o estado de deficiência, e os pagamentos sejam efetuados a entidades destinadas para esse fim.

Diferentemente da dedução dos gastos com instrução, que têm um limite individual anual de R$ 3.561,50, as despesas médicas podem ser deduzidas sem limite de valor.

As despesas com educação para filho com deficiência física ou mental poderem ser declaradas como despesas com saúde, na ficha "Pagamentos efetuados", não há um código específico para tal despesa.

Portanto, deve-se utilizar o código condizente com a instituição que prestou o serviço, de acordo com o recibo ou nota fiscal emitido. Podem ser, por exemplo: Médicos no Brasil (10); Psicólogos (12); Fisioterapeutas (13); Hospitais, Clínicas (21); entre outros.

Atenção para os comprovantes de pagamento

O contribuinte deve garantir que os todos os gastos possam ser comprovados mediante emissão de documentação legal, como nota fiscal ou contrato de prestação de serviços.