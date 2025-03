Imposto de Renda 2025: como declarar salário ou aposentadoria?

O processo deve ser realizado para cada uma das empresas nas quais o contribuinte ou seus dependentes trabalharam durante o ano passado. A eventual omissão de uma fonte pagadora abre caminho para a declaração cair na temida malha fina. As informações necessárias para o preenchimento dos dados estão presentes no informe de rendimento disponibilizado pelos empregadores ou pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), no caso de aposentados e pensionistas.

Imposto de Renda 2025: dependentes Imagem: Reprodução

Além do CNPJ da fonte pagadora, é preciso preencher os campos com o rendimento total e a contribuição previdenciária, além dos valores referentes ao imposto retido na fonte, 13º salário e Imposto de Renda sobre a gratificação natalina. Para os contribuintes com acesso ao sistema "Gov.Br", Welinton Mota, diretor tributário da Confirp Contabilidade, recomenda a utilização da declaração pré-preenchida para a importação automática dos dados. No entanto, ele orienta a conferência dos valores para evitar problemas futuros.

Mudanças

Houve mudanças significativas na declaração de Imposto de Renda deste ano, com a inclusão dos dados de contas bancárias no exterior na declaração pré-preenchida. Essa alteração foi implementada após a legislação passar a determinar a tributação sobre offshores (empresas de investimentos em outros países) e rendimentos obtidos no exterior.

Tributação para offshores também mudou. Com a nova lei, que antecipou a cobrança de Imposto de Renda sobre Fundos Exclusivos e tributou as offshores, os rendimentos no exterior passaram a ser tributados de forma definitiva na declaração de ajuste anual, com uma alíquota de 15%. Anteriormente, essa cobrança era feita de forma mensal, mas agora será efetuada anualmente.