BB Seguridade é a ação mais indicada para dividendos em 2024; veja lista

A ação mais recomendada foi a BB Seguridade (BBSE3). Ela reuniu nove indicações e retorno com dividendos, chamado de dividend yield, entre 9% e 12% em 2024. Guilherme Tiglia, Sócio e analista da Nord Research, explica que a BB Seguridade é o braço de seguros do Banco do Brasil, o que já traz uma vantagem competitiva, que é utilizar o banco como plataforma de distribuição - ou seja, cada agência, internet ou plataforma do Banco do Brasil pode vender os seguros.

Além disso, a BB Seguridade é conhecida pela sua força no segmento agro e no braço de previdência. Sérgio Neto, analista de ações da Capitalizo, cita que embora o resultado financeiro da companhia possa ser mais fraco em 2024, a BB Seguridade está entregando crescimento em outras linhas, como previdência e capitalização. "No longo prazo, a BB Seguridade é a melhor opção e a que deve ter resultados mais consistentes", observa.

A BB Seguridade costuma ter uma previsibilidade nas suas remunerações e paga semestralmente, geralmente em fevereiro e agosto. Segundo seu histórico, nos últimos anos a empresa distribuiu 70% ou mais do seu lucro em dividendos (payout).

Entre os riscos de investir na companhia, Gabriel Bassotto, analista chefe de ações do Simpla Club destaca o aumento da inflação, que pode corroer o poder de compra das pessoas e diminuir a procura por seguros. Neto cita também o fenômeno de El Niño que, no curto prazo, pode impactar o crescimento da linha rural da BB Seguridade.

Telefônica Brasil (VIVT3) pode ter retorno entre 7,5% e 11%

É a maior empresa de telecomunicações do país e líder do segmento móvel, com um portfólio de produtos amplo. Segundo Tiglia, da Nord, a Telefônica deve ser beneficiada em 2024 pela incorporação da Oi Móvel, o desenvolvimento de FTTH (fibra ótica) e 5G. A empresa está desacelerando os investimentos, e pode aumentar o pagamento a acionistas. Tiglia espera que a VIVT3 entregue um dividend yield de 8% em 2024. A recomendação é de compra.