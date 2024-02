Tesouro lança Educa+ Mulher, título com seguro de vida; veja vantagens

Para incentivar a educação financeira entre as mulheres e oferecer apoio financeiro aos filhos, netos ou sobrinhos, o Tesouro Direto lançou o Educa+ Mulher, a partir do Tesouro Educa+, título lançado em agosto. O investimento garante um seguro de vida e auxílio mensal de R$ 250 no primeiro ano.

A Secretaria do Tesouro Nacional colocou a iniciativa no mercado com o apoio do Banco do Brasil, que vai disponibilizar um seguro de vida, em que os beneficiários podem receber o valor do prêmio mais uma ajuda mensal, em caso de morte do segurado. Entenda mais abaixo.

Como funciona o Tesouro Educa+ Mulher?

A nova iniciativa do Tesouro Nacional é focado no Tesouro Educa+, um título lançado em agosto do ano passado em parceria com a B3. A ideia era auxiliar os pais no planejamento financeiro com a educação dos filhos a longo prazo, como na hora do ingresso na faculdade ou em um projeto de intercâmbio, por exemplo.