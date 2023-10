Educa+ permite que tios, avós e amigos invistam na educação do seu filho

Os pais e responsáveis podem criar uma campanha colaborativa, como uma vaquinha, no site do Tesouro Direto. A campanha deve ter um nome e uma descrição, que ficarão visíveis para os apoiadores.

Será gerado um link a ser divulgado a amigos e familiares. Eles poderão escolher um valor de contribuição, a ser pago via Pix, e auxiliar a financiar coletivamente o futuro educacional da criança cadastrada.

Como em outros títulos do Tesouro, o criador da campanha deve simular quanto deseja receber de renda, por um período de cinco anos. Também deve escolher a idade em que esse jovem começará os estudos. Vale lembrar que o valor mínimo a ser investido é de R$ 30.

É possível acompanhar o valor arrecadado durante a campanha. Isso é feito por meio da plataforma Tesouro Direto Coletivo e o quanto falta para atingir o objetivo.

O passo a passo para a criação da campanha de financiamento está disponível no Blog do Tesouro Direto.

Dá para abrir conta para o menor de idade

É possível abrir uma conta em nome do menor de idade dentro do Tesouro Direto por meio do cadastro rápido, o chamado Cad&Pag. OCad&Pag integra os sistemas do Tesouro Direto, do Gov.br e das instituições financeiras em um processo unificado. Conforme definição do Tesourou Nacional, o Cad &Pag é "fusão de um cadastro simplificado com um o novo método de pagamento via PIX, é a nova forma de começar a investir no Tesouro Direto."