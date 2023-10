Vamos colocar a Venezuela no mapa de novo, diz presidente da Petrobras

De acordo com Prates, a Venezuela, assim como o Brasil, poderá ser um dos últimos produtores de petróleo do mundo. Para ele, a decisão do governo americano está olhando 30 anos à frente, apesar de hoje serem os Estados Unidos os maiores produtores de petróleo do mundo, por causa do xisto.

Reajuste de preço

O presidente da Petrobras disse que a estatal está "no limiar de fazer consideração importante no patamar de preço", referindo-se aos derivados produzidos pela companhia que estão sendo impactados pelo preço do petróleo.

Ele ressaltou que o petróleo tem operado com grande volatilidade e a expectativa já era de alta quando estourou a guerra Israel e Hamas, o que pode pressionar ainda mais o preço da commodity.

"Desde agosto fizemos ajustes, agora estamos no limiar de fazer consideração importante no patamar de preço", disse no Energy Talks da agência epbr.

Ele afirmou que nos seus 70 anos, a Petrobras enfrentou muitos desafios, e hoje tem o maior de todos, que é se transformar sendo a mesma empresa. Segundo ele, a estatal não vai perder o foco na produção de petróleo e derivados, mas terá que fazer uma verdadeira metamorfose para acompanhar a transição energética.