Dólar mantém baixa ante o real, na contramão do fortalecimento no exterior

Uma piora no humor dos mercados internacionais nos últimos minutos deu fôlego ao dólar no exterior, mas não o suficiente para anular a queda da moeda norte-americana ante o real nesta terça-feira, 17. Em baixa pelo quarto dia consecutivo, o dólar é negociado na faixa dos R$ 5,49 no mercado à vista e dos R$ 5,50 no futuro, em dia de volume de negócios abaixo da média.

O feriado na China e a expectativa pelas decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos limitam as oscilações da divisa norte-americana, afirmam operadores.

No cenário doméstico, a expectativa de aumento do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos continua a justificar o enfraquecimento da moeda.

Além disso, o ingresso de recursos relacionados a captações externas favorece o real, afirmam os profissionais.

"A situação fiscal do País continua como uma preocupação do investidor, mas a economia segue aquecida e isso mantém o interesse do investidor. Além disso, o aumento do diferencial de juros com os Estados Unidos deve ajudar a moeda brasileira", afirma Ideaki Iha, operador de câmbio da Fair Corretora.

Às 11h08, o dólar à vista era cotado a R$ 5,4979, em baixa de 0,23%. O dólar futuro para outubro recuava 0,15%, para R$ 5,5055. O DXY, que mede a variação do dólar ante uma cesta de moedas fortes, subia 0,10%.