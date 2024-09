Capital Economics: Ciclo de aperto do Copom provavelmente será limitado

A Capital Economics avalia que o ciclo de alta de juros do Banco Central, reaberto nesta noite com uma alta de 25 pontos-base, a 10,75%, provavelmente será limitado. Para a consultoria, a Selic deve subir até 12% no início de 2025, mas no fim do próximo ano haverá um retorno à trajetória de cortes.

"O Copom pareceu mais preocupado com a perspectiva de inflação em sua última reunião em julho e isso foi seguido por comentários agressivos de autoridades nas últimas semanas. Refletindo isso, a mudança de hoje foi totalmente precificada nos mercados financeiros", escreveu o economista-chefe-adjunto de mercados emergentes da Capital Economics, Jason Tuvey.

Para ele, "os membros do Copom provavelmente sentiram que precisavam apertar a política para reforçar sua credibilidade", pontuando que o BC sofreu ataques persistentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que preocupou investidores sobre a politização da política monetária.

Olhando adiante, prossegue Tuvey, os próximos passos dependerão de desenvolvimentos do mercado de trabalho e como isso afetará a perspectiva de inflação.