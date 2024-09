Superintendência do Cade aprova aquisição da Give Energia pela JSH

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela JSH da Give Energia, atualmente de propriedade da Ludfor Energia. A Give é uma empresa pré-operacional que possui as licenças e autorizações necessárias para atuar como comercializadora de energia elétrica.

O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

"Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicam que, para o Grupo J. Safra, ela representa a oportunidade de expandir a sua atuação para o setor de comercialização de energia elétrica. Para a vendedora, a operação representa uma boa oportunidade de capitalização", afirmaram as empresas no processo.