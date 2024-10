Faturamento do setor mineral cresce 5% e atinge R$ 56,7 bilhões no 3º tri, diz Ibram

O faturamento do setor mineral no terceiro trimestre deste ano somou R$ 56,7 bilhões, avanço de 5% sobre igual período do ano passado, informou nesta quarta-feira, 16, o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

Os Estados de Minas Gerais, Pará e Goiás lideraram o faturamento no trimestre, com participações de 41,3%, 31,5% e 4,4%. O minério de ferro respondeu por 55% do faturamento, com R$ 31,4 bilhões.

A arrecadação total de impostos e tributos aumentou cerca de 5%, totalizando R$ 19,6 bilhões. A arrecadação de CFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral), considerada o royalty da mineração, totalizou R$ 2 bilhões. Foram 2.760 municípios arrecadadores de CFEM no período.

As exportações alcançaram cerca de 114,2 milhões de toneladas de produtos, aumento de 5,6% em relação ao terceiro trimestre de 2023, totalizando cerca de US$ 11,2 bilhões, aumento de 0,6%.

As importações minerais caíram cerca de 0,9%, totalizando US$ 2,4 bilhões, e em volume aumentaram 8,1%, a 11,6 milhões de toneladas.

A previsão dos investimentos do setor em projetos é de US$ 64,5 bilhões para o período de 2024-2028

O setor, que responde por 221 mil empregos diretos, gerou 8.786 novas vagas entre janeiro e agosto de 2024.