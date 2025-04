Peso argentino recua após flexibilização de controle cambial

Os títulos internacionais do país, por sua vez, se recuperavam, com alguns vencimentos ganhando mais de 4 centavos de dólar, de acordo com dados da MarketAxess.

O apoio do FMI é visto como um estímulo à confiança geral e a remoção dos controles pode ajudar a estimular o investimento.

"Esperamos uma reação positiva do mercado aos anúncios feitos na sexta-feira", disse o Goldman Sachs em uma nota no domingo, acrescentando que a nova taxa de câmbio flutuante "superou nossas expectativas".

"Isso pode contribuir positivamente para a sustentabilidade de médio prazo do programa de ajuste macroeconômico que está sendo implementado na Argentina", acrescentou.

O acordo com o FMI liberará um montante inicial de US$ 12 bilhões, com mais US$ 3 bilhões a serem liberados no final do ano. A Argentina também anunciou grandes acordos de empréstimo com outros credores e bancos multinacionais que devem ajudar a reforçar suas reservas de moeda estrangeira esgotadas.

O país está saindo de uma grande crise econômica sob o comando do presidente Javier Milei, que assumiu o cargo no final de 2023 e conseguiu estabilizar a economia com uma política de austeridade e disciplina fiscal.