Conselheiro da Casa Branca descarta recessão nos EUA e anuncia progresso em tarifas com a UE

O conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta segunda-feira, 14, que os Estados Unidos não entrarão em recessão este ano, contrariando previsões do mercado financeiro que apontam riscos de desaceleração. "100% não", disse em entrevista à Fox Business. Segundo ele, a força do mercado de trabalho continua sustentando a economia norte-americana.

Hassett, que integra o governo Donald Trump, também destacou avanços nas tratativas com a União Europeia: "Estamos fazendo progressos enormes nas discussões sobre tarifas" com o bloco. Já em relação à China, a tensão permanece no topo da agenda.

"A Casa Branca está preocupada com a China, ponto final", afirmou o conselheiro, ao comentar que o governo estuda possíveis restrições à exportação de minérios raros, essenciais para a indústria tecnológica e de defesa. "Os limites sobre minérios raros estão sendo estudados com muito cuidado", acrescentou.