Não precisamos de moeda do Brics, de moeda da América Latina, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira, 29, que não é necessário que sejam desenvolvidas moedas para uso entre países do Brics, ou uma moeda comum para a América Latina, dado o avanço nos métodos de pagamentos instantâneos ao redor do mundo.

"Quando a gente vê essa conversa de moeda dos Brics ou moeda comum da América Latina, a gente não precisa nada disso. Se a gente imaginar que todos os países vão ter um sistema de pagamento instantâneo de clientes, e se a gente conseguir conectar o sistema de pagamento de forma instantânea, não tem mais relevância esse debate de blocos de moeda", afirmou Campos Neto.

Durante sua fala, o presidente do BC também disse que, a partir da semana que vem será possível fazer pagamentos com Pix por aproximação a partir do aplicativo "Wallet", do Google. "Do mesmo jeito que você tem hoje no Wallet do Google seus cartões de crédito, você vai começar a poder fazer isso com o Pix a partir da semana que vem", detalhou.

Campos Neto pontuou ainda que o sistema Open Finance do Brasil é "o mais aberto do mundo", o que avançou mais rapidamente e oferta o maior número de serviços aos usuários hoje.

Ainda sobre a agenda de inovação do BC, o banqueiro central disse que mantém a expectativa de que o Superapp que irá reunir funcionalidades do Open Finance seja lançado até o ano que vem.