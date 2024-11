Ouro fecha em queda de mais de 2%, pressionado por dólar forte após eleições dos EUA

O ouro fechou em forte queda nesta quarta-feira, 6, pressionado pela força do dólar e dos juros dos Treasuries, que operam em alta com a eleição do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O ouro para dezembro fechou em queda de 2,67%, a US$ 2.676,30 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). O valor, no entanto, ainda ficou perto da marca histórica de US$ 2.700,00 por onça-troy.

Em análise, a SP Angel explica que a valorização do dólar e dos juros dos Treasuries faz o metal precioso ter menos buscas e, logo, um preço mais baixo. Segundo o documento, o movimento do dólar e dos juros é reflexo das preocupações do mercado sobre as potenciais políticas inflacionárias do segundo mandato de Donald Trump.

O Saxo Bank ressalta que os futuros de metais preciosos estão entre as commodities mais afetadas com a vitória do republicano, mas que, a longo prazo, a perspectiva segue forte. "Os resultados das eleições reforçam nossa perspectiva otimista sobre metais de refúgio seguro, pois a volatilidade e a incerteza do mercado podem aumentar a demanda por esses ativos", explica.

Anteriormente, o Citi citou em relatório que, historicamente, o ouro teve retornos médios negativos em períodos de curto prazo após as últimas eleições presidenciais dos EUA. Na ocasião, o banco projetou que a vitória de Trump poderia gerar uma liquidação ainda maior.

Ainda, o BullionStar afirma, em relatório, que os bancos centrais adicionaram 694 toneladas líquidas de ouro às suas reservas monetárias de ouro durante os primeiros 9 meses de 2024, o que pode significar um cenário econômico pouco favorável.

*Com informações da Dow Jones Newswires