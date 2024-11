Aneel aprova homologação do resultado do segundo leilão de transmissão em 2024

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na manhã desta terça-feira, 12, a homologação do resultado do segundo leilão de transmissão do ano, realizado em setembro e com previsão de investimentos estimados em R$ 3,35 bilhões. O certame foi realizado para a contratação de concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica.

Os vencedores foram: Consórcio Engie Brasil Transmissão (Lote 1), Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Lote 3), e COX Brasil S/A (Lote 4).

É prevista a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN), pelo prazo de 30 anos.

O processo aprovado hoje pela Aneel também aprovou a chamada "adjudicação" às vencedoras. Esse ato indica o contratante escolhido, atribuindo o objeto da licitação.