AIE eleva projeção para demanda global por petróleo este ano, mas corta a de 2025

A Agência Internacional de Energia (AIE) elevou sua projeção para o avanço da demanda global por petróleo este ano, mas reduziu a de 2025, citando o impacto da desaceleração econômica da China no consumo.

Em relatório publicado nesta quinta-feira, 14, a organização com sede em Paris agora prevê que a demanda mundial por petróleo aumentará 921 mil barris por dia (bpd) em 2024. No documento anterior, a estimativa era de avanço de 862 mil bpd. Para 2025, por outro lado, a AIE revisou levemente para baixo sua projeção para a alta do consumo, de 998 mil bpd a 990 mil bpd.

Os números marcam um acentuado arrefecimento em relação ao período pós-pandemia de 2022-2023, quando a demanda subia cerca de 2 milhões de bpd. Com as últimas projeções, a agência espera que o consumo atinja média de 102,8 milhões de bpd neste ano e de 103,8 milhões de bpd em 2025.

"A forte desaceleração da China tem tido o maior impacto na demanda, e espera-se que o aumento lá este ano represente apenas um décimo do avanço de 1,4 milhão de bpd de 2023", afirmou a AIE.

Em setembro, a demanda chinesa teve queda anual de 70 mil bpd, marcando a sexta contração seguida este ano. A AIE prevê que o consumo da China crescerá 140 mil bpd no quarto trimestre deste ano e 190 mil bpd em 2025. As estimativas anteriores eram de aumento de 220 mil bpd.

As projeções da AIE permanecem substancialmente inferiores às da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). O cartel reduziu suas previsões na terça-feira, 12, mas ainda projeta um crescimento da demanda em níveis saudáveis de 1,82 milhão de bpd este ano e 1,54 milhão de bpd no próximo.

Ainda no relatório, a AIE prevê que a oferta de petróleo fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) crescerá 1,5 milhão de bpd tanto em 2024 quanto em 2025. Em relação à oferta total de petróleo, as projeções foram mantidas tanto para este ano, em 102,9 milhões de bpd, quanto para o próximo, em 105 milhões de bpd. Fonte: Dow Jones Newswires.