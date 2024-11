Risco de Fed manter juros em dezembro cresce e ameaça cenário de corte, após declarações

O risco de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manter juros na faixa entre 4,50% e 4,75% no mês que vem avança e se aproxima da ainda majoritária chance de haver um corte de 25 pontos-base, mostra a plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura. Os ajustes acontecem na esteira de declarações cautelosas de dirigentes da autoridade monetária.

Na madrugada desta quinta-feira, 21, a ferramenta apontava 48% de probabilidade de a taxa básica americana permanecer estável em dezembro, comparado com 41,1% na quarta-feira. Como consequência, a possibilidade de haver uma baixa de 0,25 ponto porcentual caiu de 58,9% a 52% no período.

Para o final do ano que vem, o cenário mais provável segue o de uma redução acumulada de 75 pontos-base (em 29,2%), mas a hipótese de um corte mais tímido, de 50 pontos-base, tem ganhado força (agora em 24,5%).

Na quarta-feira, a diretora do Fed Michelle Bowman alertou para uma estagnação no progresso na inflação, enquanto Lisa Cook admitiu que o núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) segue elevado nos EUA. Já a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, disse ainda esperar um relaxamento adicional. O líder da regional de Nova York, John Williams, destacou, por sua vez, que os progressos de desinflação devem continuar à frente.