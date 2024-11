Lira diz que ainda não foi chamado para conhecer pacote de cortes

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira, 26, que não foi chamado pelo governo para discutir o pacote de gastos, mas considerou que as medidas devem ser aprovadas ainda neste ano no Congresso Nacional.

As declarações ocorreram após uma reunião na Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), em Brasília. "Não fui chamado", disse Lira ao ser questionado por jornalistas se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, haviam lhe convidado para alguma reunião sobre o tema.

Em relação à aprovação do conjunto de medidas ainda neste ano, Lira disse que "tem que ser", ainda que falte cerca de um mês para o encerramento dos trabalhos legislativos. "Eu imagino que tenha necessidade de ser", disse o presidente da Câmara.

Para viabilizar o ajuste fiscal, o governo terá de enviar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) e um projeto de lei complementar ao Congresso.

Segundo Haddad, as propostas de redução nos gastos ainda devem ser apresentadas a Lira e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), antes do anúncio formal.