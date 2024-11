Anglo American vende fatia em negócio de platina por US$ 527 milhões

A Anglo American vendeu uma fatia em seus negócios de platina por US$ 527 milhões após uma oferta de 17,5 milhões de ações da Anglo American Platinum antes de uma cisão total do negócio.

Em comunicado divulgado no site, a mineradora informou que a venda corresponde a cerca de 6,6% do capital social da unidade, com o preço das ações fixado em 599,45 rands.

Após a venda, a Anglo American South Africa Proprietary (AASA) deterá 66,7% da Anglo American Platinum.

A Anglo American está sob pressão para implementar o plano de reestruturação delineado em maio para se defender de uma oferta pública de aquisição da concorrente BHP. A Anglo American disse que a cisão e listagem da Anglo American Platinum nas bolsas de valores de Londres e Joanesburgo está em vias de ser concluída em meados do próximo ano.

As ações restantes da AASA na Anglo American Platinum estarão sujeitas a um lock-up de 90 dias, sujeito a exceções habituais.