China promete política fiscal 'mais proativa' e postura monetária 'moderadamente frouxa'

O Politburo, principal órgão político da China, se comprometeu a implementar uma política fiscal " mais proativa" e uma postura monetária "moderadamente frouxa" no ano que vem, segundo comunicado sobre uma reunião do grupo nesta segunda-feira, 9.

O comitê, que reúne as 24 autoridades mais poderosas do país asiático sob a liderança do presidente Xi Jinping, sinalizou ainda a intenção de impulsionar o consumo "vigorosamente", melhorar a eficiência dos investimentos e expandir a demanda doméstica "em todas as direções".

Ainda de acordo com a nota, publicada pela agência oficial Xinhua, Pequim também pretende adotar medidas para estabilizar o setor imobiliário e o mercado acionário. Os líderes do gigante asiático citam ainda a contínua abertura para o mercado externo, além da estabilização do comércio e do investimento estrangeiro.

O novo guidance para a política monetária representa a primeira grande mudança desde 2011, conforme relato da Bloomberg.