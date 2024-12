Saudi Aramco corta preços de petróleo para Ásia, Europa e Mediterrâneo, mas mantém para EUA

A Saudi Aramco cortou os preços de todos os tipos de petróleo bruto que vende para clientes globais, com exceção dos EUA, em meio a preocupações sobre a demanda global pelo óleo.

A petrolífera nacional da Arábia Saudita definiu no domingo (8) seu preço oficial de venda para carregamentos de janeiro de seu principal petróleo bruto Arab Light para a Ásia - seu principal mercado - em US$ 0,90 o barril acima da média de Omã/Dubai, de US$ 1,70 o barril em dezembro. Os preços de outros tipos de petróleo bruto mais leves e mais pesados também foram reduzidos.

A Saudi Aramco também cortou seus preços de janeiro para todos os tipos para clientes no noroeste da Europa e no Mediterrâneo, mas não fez alterações para os EUA.

Na semana passada, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) - liderado pela Arábia Saudita e Rússia - concordou em estender uma série de cortes na produção de petróleo, sinalizando cautela em meio aos preços mais fracos e à demanda mais lenta no maior importador da commodity, a China. Fonte: Dow Jones Newswires.