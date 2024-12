BC já injetou US$ 10,745 bi em recursos no mercado desde 12 de dezembro

O Banco Central injetou US$ 10,745 bilhões em novos recursos no mercado de câmbio apenas entre a última quinta-feira e a manhã desta terça-feira, 17. Ao todo, foram US$ 7 bilhões em três leilões de linha, com compromisso de recompra, e US$ 3,745 bilhões por meio de três leilões à vista.

A frequência dessas intervenções é a maior desde o fim de 2021, quando o BC chegou a fazer nove leilões, entre vendas à vista e com compromisso de recompra, apenas em dezembro.

Nessa época, o dólar oscilava em torno de R$ 5,70, próximo das máximas históricas para o período.