Congresso aprova 17 projetos em globo que tratam de alteração no Orçamento e de créditos

O Congresso Nacional aprovou 17 projetos em globo que tratam de alterações do orçamento de 2024 e de créditos especiais e suplementares, em sessão conjunta nesta quarta-feira, 18.

Um dos projetos altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 para adequar a correção dos recursos do Fundo Partidário às regras do arcabouço fiscal. O fundo vinha sendo corrigido pela regra do teto de gastos, que previa o aumento pela inflação acumulada. Houve ainda a aprovação de um projeto para incluir o Ministério do Empreendedorismo no Plano Plurianual 2024-2027.

Outro projeto aprovado altera a LOA de 2024 para autorizar créditos a despesas de pessoal e encargos.