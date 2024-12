UniCredit amplia participação no Commerzbank e se aproxima de limite para oferta obrigatória

O UniCredit aumentou a sua participação no Commerzbank para 28%, em um movimento que reacende as expectativas por uma potencial oferta formal de aquisição obrigatória do rival alemão.

O banco italiano informou nesta quarta-feira, 18, que comprou contratos financeiros adicionais vinculados a ações do Commerzbank, enquanto segue no processo de obter aval para aumentar a sua participação acionária para até 29,9%, logo abaixo do limite de 30% no qual seria obrigado a lançar um oferta pública de aquisição de acordo com a regulação da Alemanha.

O UniCredit tem se aproximado do Commerzbank desde setembro, quando sinalizou interesse numa potencial fusão e divulgou uma participação no grupo alemão. Pouco depois, aumentou ainda mais a participação.

O CEO da instituição italiana, Andrea Orcel, tem tentado arquitetar uma fusão para aumentar a presença existente do Unicredit na Alemanha e avançar também na Polônia, mas a oposição política do governo alemão - que ainda detém uma participação de 12% no Commerzbank - e a campanha eleitoral na Alemanha atrasaram o processo.

A participação agora é composta por 9,5% de propriedade direta e cerca de 18,5% por meio de derivativos, afirmou o UniCredit. "Esta medida reforça a visão do UniCredit de que existe um valor substancial dentro do Commerzbank que precisa ser cristalizado", disse o banco em comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.