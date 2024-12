EUA vencem disputa comercial contra México sobre proibição de milho geneticamente modificado

O governo dos EUA solicitou formalmente o painel de resolução de disputas em 2023, enquanto o México afirmou que "as medidas em debate não afetaram o comércio" e não violavam o acordo comercial.

O Escritório do Representante de Comércio dos EUA (Ustr) afirmou ontem que o painel concordou com os EUA em todas as questões legais, "concluindo que as medidas do México não são baseadas na ciência e prejudicam o acesso ao mercado que o México concordou em fornecer no Usmca".

No início de 2023, o Departamento de Economia do México emitiu novas regras que retiraram a data para a substituição das importações de milho GM para ração. As novas regras afirmam que as autoridades mexicanas realizarão "a substituição gradual", mas não estabelecem uma data. Potenciais questões de saúde serão objeto de estudo por especialistas mexicanos "com autoridades de saúde de outros países", concluiu.