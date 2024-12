Haddad diz que pacote é a 1ª leva de ajuste fiscal e minimiza mudanças

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta, 20, que o pacote de corte de gastos encaminhado ao Congresso é a "primeira leva" de medidas do ajuste fiscal. Ele disse que as alterações feitas pelo Congresso terão impacto negativo de cerca de R$ 1 bilhão em dois anos, na comparação com a economia de R$ 71,9 bilhões prevista inicialmente pela pasta (mais informações no quadro desta página, que não leva em conta as modificações feitas pelo Congresso).

Segundo Haddad, o pacote é resultado de um consenso que existe hoje entre Executivo e Legislativo e, na sua visão, não faria sentido esperar outras medidas amadurecerem internamente para que fosse encaminhado algo mais robusto ao Congresso.

"Estamos chegando ao final do ano. Ou eu mandava agora para aprovar uma primeira leva de ajustes ou eu ia deixar um pacote mais robusto para o ano que vem, o que geraria mais incerteza, não menos. Não vou mandar agora porque não está robusto o suficiente? Ia ser um banho de água fria, ia ser o contrário do que as pessoas estão dizendo", disse ele, em café da manhã com jornalistas.