BNDES aprova financiamento de R$ 94,8 mi para compra de ônibus elétricos para SP

No total, serão R$ 2,5 bilhões destinados à compra de 1.300 ônibus elétricos de fabricação nacional para a Prefeitura de São Paulo.

Além de São Paulo, o BNDES já havia aprovado no início deste mês um financiamento de R$ 380 milhões para a prefeitura de Curitiba comprar 54 ônibus elétricos. Os recursos também são oriundos do Fundo Clima.

A operação, segundo o banco, ocorre dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), no seu eixo de investimentos "Cidades Sustentáveis e Resilientes - Mobilidade Urbana Sustentável". No fim de 2023, o Novo PAC abriu seleção para Estados e municípios enviarem propostas para aquisição de ônibus no âmbito do Refrota.

A proposta de Curitiba foi selecionada pelo governo federal.

Além dos ônibus, o montante será usado para a implantação de dois eletropostos públicos e a aquisição de equipamentos de recarga.