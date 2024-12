Bolsa: renovação de temores com juros, inflação e fiscal no País pesa antes da folga de Natal

O Ibovespa cai no primeiro dia da semana, na penúltima segunda-feira de 2024, em meio à nova rodada de revisões para cima nas projeções para a inflação e o juro básico no boletim Focus divulgado pela manhã. Além disso, os investidores reverberam as incertezas fiscais, mesmo após a aprovação do pacote de corte de despesas pelo Congresso Nacional na semana passada. Isso porque a economia prevista pelo governo deve ficar aquém, conforme novos cálculos de especialistas, após a desidratação dos projetos fiscais.

Apesar da deterioração nas expectativas no relatório Focus desta segunda-feira, 23,, Pedro Moreira, sócio da One Investimentos, pontua que já era esperado uma piora nas estimativas que tem ocorrido há semanas. "Já era de se esperar, não mudou muita coisa. Hoje a liquidez deve reduzir e provavelmente na semana como um todo, devido ao Natal. Poderemos ver menos atuação do Banco Central no câmbio", diz, lembrando que na sexta-feira os leilões do BC e do Tesouro ajudaram a amenizar as pressões para cima no dólar e nos juros futuros.

Com as folgas natalinas, a agenda está esvaziada e o volume de negócios na B3 deve ser reduzido. Aqui, a B3 fecha na terça-feira, 24, e depois. No exterior, também há poucas divulgações que podem influenciar os mercados, em meio ao feriado de Natal - nesta terça as bolsas fecham mais cedo em Nova York, só reabrindo na quinta-feira. Os mercados do Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, Coreia do Sul e Hong Kong também não terão pregão na quarta-feira, 25.