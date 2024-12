Padilha: Lula sempre disse que fará tudo para combinar responsabilidade social com fiscal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará tudo o que for necessário para combinar responsabilidade social com fiscal, afirmou nesta quinta-feira, 26, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

"O presidente Lula sempre disse, e ele já mostrou isso nos seus outros governos, que ele fará absolutamente tudo que for necessário para combinar a responsabilidade social com a responsabilidade fiscal no País", declarou Padilha à CNN Brasil, acrescentando que a combinação desses dois fatores é o "cumprimento do marco fiscal". Além disso, segundo o ministro, o governo está finalizando o ano executando "à risca o marco fiscal".