Petróleo fecha em baixa, em sessão volátil com agenda esvaziada e China no radar

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira, 26, em uma sessão com pouca liquidez devido aos feriados de final de ano, que também resultaram em uma agenda esvaziada. No começo da sessão, a commodity chegou a avançar, especialmente com a possibilidade de estímulos chineses à economia impulsionaram a demanda ao longo do próximo ano. Por sua vez, o movimento conta com ceticismo, já que uma série de indícios mostram a China perdendo a capacidade de liderar o avanço nas compras de petróleo, com a Índia assumindo um protagonismo cada vez maior.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para fevereiro fechou em queda de 0,68% (US$ 0,48), a US$ 69,62 o barril, enquanto o Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,43% (US$ 0,32), a US$ 73,26 o barril.

"As notícias da noite para o dia centraram-se nos novos estímulos chineses", afirma Scott Shelton, da TP ICAP, em uma nota. Segundo a Reuters, autoridades chinesas concordaram emitir três trilhões de yuans, ou US$ 411 bilhões, de títulos de dívida (bonds) especiais do Tesouro no próximo ano, disseram duas fontes. Se o valor for confirmado, será recorde.