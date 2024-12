Sem Parar: Etanol comum registra alta de 25,4% no acumulado de 2024 no Estado de SP

Os preços dos combustíveis no Estado de São Paulo registraram variações significativas no acumulado de 2024, superando algumas projeções para a inflação no período. O etanol comum fechou o ano com a maior alta, de 25,4%, enquanto o aditivado apresentou aumento de 23%. Os dados são de um levantamento mensal do Sem Parar.

No caso da gasolina, a comum teve acréscimo de 8,5% nos preços ao longo de 2024 e a aditivada, por sua vez, de 12,5%. Na mesma análise, o diesel comum registrou alta de 5% e o aditivado, de 3%.

De acordo com o Sem Parar, a "flutuação do preço do petróleo no mercado internacional e os ajustes tributários internos" são alguns fatores que influenciaram os preços no Estado paulista.