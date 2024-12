Bolsas da Ásia e do Pacífico fecham majoritariamente em alta, mas com liquidez reduzida

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 27/12/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, com alguns mercados voltando dos feriados desta semana de Natal, mas com negócios limitados pela reduzida liquidez de fim de ano.

Na China continental, o índice Xangai Composto teve ganho marginal de 0,06%, a 3.400,14 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,20%, a 2.014,96 pontos, após dados mostrarem que o lucro industrial chinês caiu em novembro, mas em ritmo mais lento, refletindo medidas de incentivo ao consumo anunciadas por Pequim nos últimos meses.