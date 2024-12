Concessões parecem mostrar tendência de desaceleração do crédito, diz chefe adjunto do BC

O chefe adjunto do departamento de estatísticas do Banco Central, Renato Baldini, disse nesta sexta-feira (27) que os dados tanto de concessões quanto das variações de saldo indicam que houve uma desaceleração do crédito. Durante entrevista coletiva para comentar os dados de crédito de novembro, divulgados nesta manhã pela instituição, ele foi questionado sobre o comportamento do mercado de crédito no momento em que a política monetária fica mais contracionista, com a elevação das taxas de juros.

"Existe uma tendência de desaceleração do crédito", respondeu, ponderando novamente que a estabilização está no patamar acima de 10% de crescimento em 12 meses, com oscilações na margem verificadas mensalmente. Ele explicou que de julho de 2023 até maio de 2024 foi observada primeiro uma desaceleração, ao longo do ano passado, e, então, um avanço nos primeiros meses deste ano até que, em junho, se alcançou esse patamar acima de 10% e o crescimento cessou.

"Se você olhar o acumulado nos últimos 12 meses em relação aos acumulados de 12 meses atrás, as variações são importantes, têm crescimentos grandes, bem mais expressivos. Mas os dados da margem, os dados da variação mensal mostram, ou recuo, na maioria dos casos, ou uma tendência também de estabilização. Isso não é uma projeção, mas o que os dados corridos demonstram é que até aqui houve uma desaceleração do crédito", disse.