Confiança de serviços cai 0,6 ponto em dezembro ante novembro, para 94,3 pontos

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 0,6 ponto na passagem de novembro para dezembro, para 94,3 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 27. Foi a segunda queda consecutiva na série com ajuste sazonal. Em médias móveis trimestrais, o ICS teve alta de 0,2 ponto.

"O resultado de dezembro da confiança de serviços reitera o cenário de 2024: movimentos distintos entre situação atual de expectativas. A piora das expectativas acende um alerta para o próximo ano, principalmente para o segmento de Famílias, que contribuiu para a sustentação da confiança do setor de serviços em 2024. Por outro lado, a percepção sobre a situação atual melhora pelo terceiro mês consecutivo, sinalizando consistência na trajetória positiva da demanda do setor", avaliou Stéfano Pacini, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em dezembro, o Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 0,2 ponto, para 97,9 pontos. O Índice de Expectativas (IE-S) teve redução de 1,3 ponto, para 90,9 pontos.