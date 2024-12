Haddad reduz período de férias em janeiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alterou o período de férias que irá tirar em janeiro, reduzindo o tempo de afastamento. De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU), o ministro estará de férias entre os dias 2 e 6 e entre os dias 10 e 21 de janeiro de 2025.

Originalmente, o ministro estaria de férias por um período maior, de 2 a 21 do próximo mês. Haddad também estará fora do trabalho entre os dias 11 e 20 de julho.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, Haddad pretende continuar o trabalho em janeiro mesmo de férias, despachando do gabinete do Ministério da Fazenda em São Paulo, sempre que necessário. De acordo com fontes, o ministro continuará debruçado sobre os desdobramentos do pacote fiscal e na análise de eventuais medidas adicionais sobre a contenção gastos para reforçar o arcabouço fiscal.