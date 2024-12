IBGE: taxa de desemprego é a menor em toda a série histórica iniciada em 2012

Houve uma abertura de 1,386 milhão de vagas no mercado de trabalho em apenas um trimestre. Em um ano, o contingente de ocupados aumentou em 3,395 milhões de pessoas.

Já a população desocupada diminuiu em 510 mil pessoas em um trimestre, recuo de 7,0%, totalizando 6,770 milhões de desempregados no trimestre até novembro. A população desocupada somou o menor contingente desde o trimestre terminado em dezembro de 2014. Em um ano, 1,432 milhão de pessoas deixaram o desemprego no País, queda de 17,5% no número de pessoas nessa situação.

A população inativa somou 66,016 milhões de pessoas no trimestre encerrado em novembro, 510 mil inativos a menos que no trimestre anterior. Em um ano, houve diminuição de 504 mil pessoas na inatividade.

O nível da ocupação - porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar - passou de 58,1% no trimestre encerrado em agosto para 58,8% no trimestre até novembro, patamar recorde na série histórica. No trimestre terminado em novembro de 2023, o nível da ocupação era de 57,4%.